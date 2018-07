Montag, 16. Juli

Besonders prekäre Lage bei den Bächen

Kritisch wird es laut dem kantonalen Fischereiaufseher Robert Geuggis momentan vor allem in den Oberländer Bächen, die ohnehin wenig Wasser führen. In der Töss mussten bereits Fische in Bächen umgesiedelt werden. Weitere Oberländer Bäche könnten bald folgen. «Wegen dem Wassermangel würden sonst viele Fischarten verenden». Bei der Umsiedlung setzten die Fischer Teile des Baches unter Strom, woraufhin die Fische in die gewünschte Richtung schwammen. In grossen Behältern eingefangen, transportiere man sie zu anderen Bächen, die mehr Wasser führten.

«Wir achten darauf, die Fische möglichst nah am Ursprungsort auszusetzen, damit sie selbstständig zurückwandern können, sobald es der Wasserstand wieder zulässt», sagt Geuggis. Den meisten Fischen mache der Strom nichts aus, es sei jedoch nicht zu vermeiden, dass bei der Prozedur einige Tiere verletzt werden oder sterben. Denn diese stünden wegen des Wassermangels ohnehin schon unter Stress und würden den Schock oft nicht mehr ertragen.