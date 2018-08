Seit Jahrzehnten sind sie ein vertrautes Bild in unserer Region. Wenn an schönen Tagen eine Ju-52 vom Flugplatz Dübendorf abhebt, mit sonorem Brummen ihrer drei Propellermotoren über den Greifensee wegsteigt und Richtung Alpen fliegt, versprüht sie Nostalgie und Gemütlichkeit. So behäbig und gutmütig wie sie wirkt, gesteuert von erfahrenen Piloten, erweckt sie den Eindruck, als könne ihr nichts etwas anhaben.

Nun ist es aber doch passiert. Der Absturz der Ju-52 mit der Registration HB-HOT am Samstag in der Nähe des Martinslochs ist der erste tödliche Unfall in der Geschichte der Dübendorfer Ju-Air. Seit 1982 existiert die als Verein organisierte Fluggesellschaft, seit 1983 bietet sie Rundflüge an und transportierte seither mehr als 450'000 Passagiere.

Alle 35 Flugstunden ein Check

Rund 100 ehrenamtliche Piloten, Mechaniker und Flight Attendants und eine Handvoll festangestellter Personen sind für den Betrieb der Flugzeuge verantwortlich. Dazu gehört auch die Wartung. Laut Ju-Air werden die Flugzeuge alle 35 Flugstunden einem Check unterzogen und erhalten einmal pro Jahr eine intensivere Überholung. Jedes Flugzeug absolviert jährlich rund 200 bis 250 Flugstunden.

Die HB-HOT bei einem Rundflug in Mönchengladbach. (Video: YouTube/HvdH-Plane-Spotter)

Die drei bei der Ju-Air im Einsatz stehenden Flugzeuge wurden 1939 gebaut und standen danach für die Schweizer Luftwaffe im Einsatz, bis sie ausgemustert und 1982 vom Trägerverein der Ju-Air übernommen wurden. Die nun verunfallte HB-HOT wurde damals vorerst stillgelegt, aufgrund steigender Nachfrage aber 1985 instandgesetzt und reaktiviert.

Auftritte in sieben Filmen

Das Flugzeug war nicht nur bei Rundflugpassagieren beliebt, sondern auch bei Filmcrews. 1958 hatte sie ihren ersten Filmauftritt in «Hunde wollt ihr ewig leben», sechs weitere solche Einsätze folgten, darunter auch ein Auftritt im Film «Operation Walküre» mit Tom Cruise aus dem Jahr 2007, der den gescheiterten Attentatsversuch von Wehrmachtoffizieren auf Adolf Hitler thematisierte. Zuletzt war die HB-HOT 2017 in der TV-Serie «The Crown» zu sehen.

Bisher nur kleinere Zwischenfälle

Über Unfälle oder schwere Zwischenfälle mit der HB-HOT ist nichts bekannt. In der Geschichte der Ju-Air gab es bisher drei Vorfälle. Das Schwesterflugzeug HB-HOS verunfallte im Mai 1987 beim Anflug auf Koblenz in Deutschland. Im Februar 1998 touchierte dieselbe Maschine nach der Landung in Samedan einen Schneewall und kam von der Piste ab. Bei beiden Vorfällen blieben die Insassen unverletzt, das Flugzeug wurde jeweils stark beschädigt.

Im Juli 2016 kam es in der Nähe des Flugplatzes Wangen-Lachen zu einer gefährlichen Annäherung zwischen der HB-HOP und einem Deltasegler. Die Untersuchungsbehörde monierte in ihrem Bericht, es sei «aus Sicht der Flugsicherheit unverständlich, dass regelmässig mit Flugzeugen, die nicht über ein Kollisionswarngerät verfügen, gewerbsmässige Rundflüge für bis zu 20 Passagiere durchgeführt werden.»

Robuster Verkaufsschlager

Die Ju-52 gilt auch dank ihrer Wellblechbeplankung als äusserst robustes Flugzeug. Sie wurde ursprünglich als Verkehrsflugzeug konzipiert, kam aber auch militärisch zum Einsatz. Zumeist als Transportflugzeug, aber auch als Behelfsbomber. Gut 4800 Exemplare wurden zwischen 1932 und 1952 gebaut. Sieben davon sind noch flugtauglich. Darunter figuriert mit der 1936 gebauten D-AQUI der Lufthansa das älteste im kommerziellen Verkehr eingesetzte Flugzeug der Welt.