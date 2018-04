Die Geschichte handelt von einem Jungen namens Albert und dessen Pferd Joey in Grossbritannien. Das junge Halbblut, von Alberts Vater auf einer Pferdeauktion ersteigert, wird von Albert behutsam ausgebildet und fasst immer mehr Vertrauen zu ihm. Als der erste Weltkrieg ausbricht, verkauft Alberts Vater Joey an das Militär und auch Albert muss 1918 in den Krieg ziehen. Joey überlebt, kann in einem Kugelhagel flüchten und bekommt eine Chance auf ein neues Leben im Dienst des deutschen Heeres.

Durch diverse Umstände gelangt Joey immer wider an einen neuen Besitzer, während Albert die Suche nach seinem Pferd nie aufgibt. Werden die beiden am Ende wieder zusammenfinden? Sie werden sehen.

Ein Film von Steven Spielberg, ebenso gewaltig an Bildern wie an Gefühlen. Joey hat in der Geschichte das Leben zahlreicher Menschen inspiriert und verändert, und um ehrlich zu sein, haben diese Begegnungen zwischen Pferd und Mensch auch mich sehr berührt.

2012 war der Film nominiert für die Kategorien Bester Film und Beste Filmmusik. Ein grossartiger Film, nicht nur echte Pferdefans werden begeistert sein!