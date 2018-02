Ein heruntergefallener Schlüsselbund hat am Samstagmorgen in Jona für einen Verkehrsunfall gesorgt. Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt, war um 8.50 Uhr ein 53-jähriger Autolenker mit seinem Fahrzeug auf der Helvetiastrasse unterwegs.

Kurz vor dem Busskirchkreisel fiel dem Mann offenbar ein Schlüsselbund von der Mittelkonsole in den Fahrerfussraum. Während er versuchte, diesen aufzuheben, bemerkte er nicht, dass er in den Kreisverkehr hineinfuhr. In der Folge prallte er deshalb seitlich-frontal in das Auto einer 20-Jährigen. Diese war auf der Oberseestrasse vom Sportzentrum Grünfeld in Richtung Lido unterwegs.

Beim Zusammenprall wurde die 20-jährige Lenkerin leicht verletzt. Gemäss Kantonspolizei konnte sie jedoch selbständig einen Arzt aufsuchen. An beiden Autos entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken. (khe)