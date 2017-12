Weisse Weihnacht - das ist oft Wunschdenken. Selbst in schneereichen ersten Dezemberwochen ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass just zum Weihnachtsfest wieder Tauwetter einsetzt. So wie auch dieses Jahr. Unter Meteorologen gibt es dafür den Begriff «Weihnachtstauwetter». In der Tat zeigen Langzeitbeobachtungen, dass es in der zweiten Dezemberhälfte häufig einige relativ milde Tage gibt.

Doch jetzt ist wieder Schnee in Sicht. Wie Meteonews mitteilt, fällt heute im Süden viel Schnee bis zunehmend in tiefe Lagen. Ab etwa 500 bis 800 Metern liegen 20 bis 50 Zentimeter Neuschnee drin. Entsprechend muss vor allem in etwas erhöhten Lagen mit schneebedeckten und damit schwierigen Strassenverhältnissen gerechnet werden. Dazu steigt auch die Lawinengefahr. In der Nacht auf morgen

Donnerstag beruhigt sich die Lage im Süden rasch.

Dafür fällt in der Nacht und morgen Vormittag im nördlichen Flachland etwas Schnee. Es dürfte verbreitet weiss werden, wobei die Schneemengen zwischen etwa 2 und 10 Zentimetern betragen dürften. In den Nordalpen liegen etwa 10 bis 25 Zentimeter drin. Nach einer Beruhigung kommt am Freitagnachmittag aus Westen neuer Schneefall auf. Am Samstag schmilzt dann der Schnee im Flachland rasch wieder, da die Schneefallgrenze bei zügigem Wind mit viel Niederschlag gegen 2000 Meter steigt. Gleichzeitig ist mit einer Verschärfung der Lawinengefahr zu rechnen, da die starken bis stürmischen Winde auch Schneeverwehungen bringen.