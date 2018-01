Christian Weber ersetzt in Lustenau Albert Malgin an der Bande, der zu Basel/Kleinhüningen wechselt. Der 53-jährige Dübendorf war zuletzt als Sportchef in La Chaux-de-Fonds tätig. In Österreich hatte er sich als Trainer des Klagenfurter AC und Assistenzcoach des Nationalteams einen Namen gemacht.

Weber beginnt in Lustenau seine siebte Anstellung als Trainer seit 2002. Am längsten war er mit jeweils vier Jahren für die SCL Tigers (ab 2006) und für Thurgau (ab 2013) tätig. In der Alps Hockey League, die sich wie die American Hockey League die Abkürzung AHL gegeben hat, spielen Klubs aus Österreich, Slowenien und Italien.