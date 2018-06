Toni Vescoli erblickte als jüngstes von vier Kindern am 18. Juli 1942 das Licht der Welt. Mit 20 gründete er die Band Les Sauterelles, der gleich mit der ersten Single «Hongkong» 1965 der nationale Durchbruch gelang. Zwei Jahre später kam mit dem Lied «Heavenly Club» der internationale. Als Swiss Beatles übertrumpfte die Gruppe in der Schweizer Hitparade selbst die original Beatles. 1970 folgte die Auflösung der Les Sauterelles. Dies war jedoch nicht das Ende des musikalischen Schaffen Toni Vescolis. Ganz im Gegenteil: er startete seine Solokarriere.

1993 gelang den Les Sauterelles ein Comeback und 2017 feierte die Band das 55-jährige Bestehen. Zu diesem Anlass reiste sie im Herbst mit 200 Fans nach Liverpool an die «Beatleweek».

Die Zürcher Oberland Medien holt den Musiker exklusiv in den «Lunch-Talk». Hier steht Toni Vescoli Moderator Stefan Nägeli Red und Antwort zu Fragen rund um sein musikalisches Schaffen. Verfolgen Sie die Sendung live im Publikum mit. Die Aufzeichnung findet am Montag, 2. Juli 2018 um 12.15 Uhr, im Hauptsitz der Zürcher Oberland Medien, Rapperswilerstrasse 1 in Wetzikon statt.

Die Ausstrahlung erfolgt gleichentags auf Tele Top und im WebTV des News- und Serviceportals züriost.ch. Nach Aufzeichnung der Sendung (ca. 13.00 Uhr) steht Toni Vescoli für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung.