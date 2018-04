Der Motorradfahrer versuchte noch zu bremsen – vergeblich. Er prallte frontal in das abbiegende Auto einer 19-Jährigen (Foto: Kantonspolizei St. Gallen).

Eine 19-jährige Frau fuhr am Donnerstag im Abendverkehr mit ihrem Auto auf der Oberseestrasse in Rapperswil in Richtung Bahnhof und beabsichtige auf die Walter-Denzler-Strasse abzubiegen. Als sie mit ihrem Auto abbog, übersah sie ein entgegenkommendes Motorrad.