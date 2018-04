Am Montag gibts wegen einer Föhnlage warmes Frühlingswetter. (Symbolfoto: Archiv)

Wie MeteoNews schreibt, bringt der heutige Ostersonntag mit einem stark bewölkten Himmel und vor allem am Vormittag gibt es wiederholt Schauer. Schnee fällt ab 700 bis 900 Metern, in den Morgenstunden sind in den Alpentälern erneut nasse Flocken bis ganz runter möglich.

Im Tagesverlauf werden die Niederschläge weniger, am Nachmittag folgen Auflockerungen und vor allem Richtung Westen etwas Sonne. Mit 7 bis 10 Grad ist es weiterhin kühl.

Morgen am Ostermontag stellt sich über den Alpen dann aber eine Südföhnlage ein. Der Tag verläuft teilweise sonnig mit durchziehenden mittelhohen und hohen Wolken. Mit 14 bis 18 Grad ist es sehr mild.

20 Grad in Reichweite

Am Dienstag folgt ein Mix aus Sonne und Wolken, vor allem entlang des Juras kann etwas Niederschlag fallen, im Osten bleibt es trocken. Es ist weiterhin sehr mild, in den Alpentälern werden mit starkem bis stürmischem Föhn rund 20 Grad erreicht.

Auch der Mittwoch bringt mildes und zunächst recht sonniges Wetter, am Nachmittag verdichtet sich die Bewölkung und zum Abend hin und in der Nacht auf Donnerstag wird es mit einer Kaltfront verbreitet nass.

Zum Ende der Woche stellt sich über den Alpen voraussichtlich aber erneut eine Föhnlage ein. Es erwartet uns recht sonniges Wetter, Temperaturen von 20 Grad und mehr sind in Reichweite.