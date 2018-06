Die Werke hat er in seiner Wohnung in Wülflingen aufgehoben. (Foto: Tina Schöni)

Hans-Ulrich Hofmann bastelt in seinem Wohnzimmer ein Chalet in Miniaturformat. (Foto: Tina Schöni)

Hans-Ulrich Hofmann aus Winterthur werkelt mit blossen Händen an den Fenstern des Holzstübli Amden herum. Drei Tage lang ist er schon damit beschäftigt. Bis er sein Projekt beendet hat, werden voraussichtlich noch zwei Wochen vergehen. Immerhin kann er dabei gemütlich in seinem Wohnzimmer sitzen, im Hintergrund sind Stimmen aus dem Fernseher zu hören.

Der 80-jährige Rentner bastelt seit vierzig Jahren aus Leidenschaft. Angetan haben es ihm besonders Holzchalets und Häuser im Appenzeller-Stil, die er in seiner Werkstatt daheim eifrig nachbaut, solange bis er ein Abbild des Originals in Miniaturformat geschaffen hat. Die Millimeterarbeit kostet Hans-Ulrich Hofmann viel Geduld, Geschicklichkeit und Fingerspitzengefühl. Eine «Büez», die der pensionierte Kaminfeger aber gerne auf sich nimmt – nicht zuletzt, weil daraus auch «schöne Erinnerungsstücke» entstehen.

Fotos als «Bauplan»

Die Sujets für seine Werke findet der Winterthurer aus Printwerbung, TV-Spots, Flyern, Postkarten oder auf Ausflügen. So entdeckte er bei einer Gesangsprobe mit dem Jodlerchor Effretikon beispielsweise das Restaurant Neubühl in Wädenswil. Ein Fernsehbeitrag in der Sendung Schweiz Aktuell über die Obwaldner Gemeinde Sachseln bescherte ihm ein anderes Motiv. Hans-Ulrich Hofmann erklärt: «Wenn mir ein Haus gefällt, frage ich nach, ob ich ein Foto haben kann.» Dieses diene ihm dann als «Bauplan» für seine Bastelarbeiten.

Mittlerweile schmücken seine Wohnung zig Bilder in Holzrahmen und mit Plexiglas geschützt. Der Platz wird langsam knapp. Trotzdem denkt der Winterthurer nicht ans Aufhören. «Für mich ist es ein schöner Zeitvertreib», so Hans-Ulrich Hofmann.