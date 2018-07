Ich mag Elon Musk nicht. Wenngleich er ein Genie sein dürfte und vielleicht mit seinen Erfindungen und seinem gigantischen Budget die Welt ein bisschen verbessert, so ist mir sein Auftreten doch deutlich zu grossspurig. Und nun hat ihn auch noch das Mitleid gepackt.

Er glaubt, er müsse sich in die Rettung der Fussballjungs aus Thailand einschalten und bringt ein Mini-U-Boot zu deren Höhle, was seine «Fans» auf den sozialen Medienkanälen live mitverfolgen können. Gutes tun und darüber twittern, so das Motto.

Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids’ soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT

— Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2018