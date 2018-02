Eis-Strukturen fotografiert am nordwestlichen Teil des Seeuferwegs am Pfäffikersees. (Leserfoto: Max Springer)

Frostige Stimmung am Lützelsee in Hombrechtikon. (Leserfoto: Kurt Rhyner)

Dieser Wegweiser steht nicht in Russland, sondern zeigt den Weg in RIchtung Atzmännig. (Foto: Instagram/Atzmännig)

Nach wie vor fliesst aus Nordosten sehr kalte Kontinentalluft in den Alpenraum und sorgt für ein würdiges Winterfinale. In der vergangenen Nacht war es überall im Land eisig. Hier eine Liste mit den Tiefsttemperaturen der vergangenen Nacht in der Region:

-17,4 Grad auf der Chrüzegg/Atzmännig

-16,1 Grad auf dem Hörnli

-13,2 Grad in Hittnau

-12,8 Grad auf dem Pfannenstiel

-11,4 Grad in Rüti

-10,5 Grad in Seegräben

-9,6 Grad in Dübendorf

Zum Vergleich: Auf dem Uetliberg wurden «bloss» -14,9 Grad gemessen.

Unter der Kälte leiden besonders die Bauarbeiter, die trotzdem draussen arbeiten müssen. Zum Bericht >>

Beeindruckender Temperaturanstieg

Besonders kalt war es aber auf den Bergen, wie der Wetterdienst Meteonews berichtet. Am Corvatsch sank das Thermometer auf -30,9 Grad, nur an sechs Tagen war es zuvor an dieser Station jemals kälter. Der Rekord von -33,3 Grad aus dem Jahr 1986 blieb allerdings klar ausser Reichweite.

Im Vergleich zum Montag lässt die Bise etwas nach, die Spitzenböen bewegen sich zwischen 30 und 40 km/h. In der Nacht zum Mittwoch klart es auf, die Bise schwächt sich weiter ab und bis zum Donnerstagabend kommt es in den Bergen zu einem beeindruckenden Temperaturanstieg von über 20 Grad. Am Dienstagmorgen wurden auf 2000 Metern noch -23 Grad registriert, am Donnerstagabend sollen es dann noch rund 0 Grad sein.

Im Flachland zeigt sich die Kaltluft gemäss Meteorologen deutlich hartnäckiger. Erst im Laufe des Freitags dürfte es für verbreitet positive Tageshöchstwerte reichen. (mig)