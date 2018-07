Vulkäne und Raketen sind in den Migros-Filialen der Region dieses Jahr nicht in den Regalen zu finden. (Symbolfoto: Archiv Züriost)

Keine Raketen, Böller und Co: Die Genossenschaft Migros Ostschweiz verzichtet dieses Jahr auf den Verkauf von Feuerwerksartikeln. Den Entscheid haben die Verantwortlichen am Mittwochabend infolge der anhaltenden Trockenheit gefällt. Man habe die Wetterlage in den letzten Tagen genau verfolgt, sagt die Kommunikationsverantwortliche Isabelle Zarn gegenüber der Zürichsee-Zeitung.

Weil sich gemäss Wetterprognosen in puncto Trockenheit keine Änderungen abzeichnet, ist der geplante Verkauf von Feuerwerkskörpern in allen Migros-Filialen im Wirtschaftsgebiet der Migros Ostschweiz abgesagt. Der Start des Feuerwerkverkaufs war auf heute Donnerstag angesetzt.

Viele Filialen in der Region

Das Einzugsgebiet der Migros Ostschweiz erstreckt sich über sieben Kantone – und umfasst nebst St. Gallen auch Thurgau, Schaffhausen, Graubünden, die beiden Appenzell, das Fürstentum Liechtenstein sowie Teile des Kantons Zürich.

Ob auch die Migros Genossenschaft Zürich von einem Feuerwerksverkauf absieht, bleibt offen. (zo)