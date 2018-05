Acht Jahre lang führte Michael Dubach als Geschäftsführer und Regionalmanager die Organisation Pro Zürcher Berggebiet. Nun hat er seine Stelle gekündigt. Wie der Vorstand der Förderorganisation in einer Mitteilung schreibt, nehme Dubach ab Oktober «eine neue berufliche Herausforderung an». Die Stellenbesetzung werde in den nächsten Tagen angegangen.

Dubach habe das Regionalmanagement seit 2010 neu aufgebaut und zu einer etablierten Dienstleistungsorganisation für Regionalentwicklung und Standortförderung in der Region und darüber hinaus entwickelt, so der Vorstand. Meilensteine unter seiner Führung seien die Einführung der Dachmarkenstrategie «Natürli Zürioberland», die Erweiterung der «Natürli»-Regionalprodukte, die Stärkung des Tourismus im Zürcher Oberland sowie die Zusammenfassung aller Standortförderungsbereiche unter einem Dach und in einem Team im «Haus der Region» gewesen.