Wie der Wetterdienst Meteonews mitteilt, klart es in der Nacht auf, wodurch die Temperaturen deutlich in den Minusbereich sinken. So werden im Flachland am frühen Dienstagmorgen -8 bis -3 Grad erwartet. In höhergelegenen Alpentälern liegen -20 Grad drin.

Stau auf der A52

Der einsetzende Schneefall und die tiefen Temperaturen forderten die Autofahrer aber bereits am Montagabend. Gegen 19 Uhr stockte der Verkehr auf der A52 zwischen Forch und dem Betzholzkreisel in beide Richtungen. Der Grund: Schneeglätte.

Der Stau auf der A52, eingefangen von einer Leserreporterin.

Auch die Nächte von Dienstag auf Mittwoch und von Mittwoch auf Donnerstag sind ähnlich kalt, warnen die Meteorologen. Bei nassen Strassen bestehe die Gefahr von Eisglätte. (mig)