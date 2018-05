An der Wetterlage, die am Mittwoch für heftige Gewitter und vor allem im Norden des Kantons Zürich Schäden verursachte, hatte sich praktisch nichts geändert. Das von den Meteorologen zwischen 21 und 22 Uhr für den Kanton Zürich erwartete Unwetter traf ein. Wegen Wassereinbrüchen in Liegenschaften stand die Feuerwehr unter anderem in Rüti und im Raum Dübendorf im Einsatz:

Der Facebook-Post der Freiwilligen Feuerwehr Rüti kurz vor 22 Uhr:

Der Tweet von Schutz und Rettung um 21:20 Uhr: Vermehrt gehen Meldungen über die Feuerwehr-Notrufnummer 118 bei uns ein. Unsere #Einsatzleitzentrale hat sich im Vorfeld personell verstärkt. Betroffen scheint vor allem wieder das Zürcher Unterland zu sein; es gibt aber auch #Unwetter-Meldungen aus dem Raum Dübendorf. pic.twitter.com/4q6vhjsyG1 — Schutz & Rettung ZH (@SchutzRettungZH) May 31, 2018

Insgesamt registrierte Schutz und Rettung im Kanton 61 Feuerwehreinsätze zwischen 20 und 22.15 Uhr. Über Schäden oder Verletzte ist nichts bekannt. Am Mittwochabend kam es kantonsweit noch zu 700 Feuerwehreinsätzen (wir berichteten).

Aquaplaning-Gefahr

Die Front kam aus Süden und bewegte sich mit einer Geschwindigkeit von 18 km/h in nördliche Richtung. In der Nacht sind gemäss den Wetterdiensten noch weitere Schauer oder Gewitter möglich, Autofahrer sollen wegen der Gefahr von Aquaplaning vorsichtig unterwegs sein.

In der zweiten Nachthälfte beruhigt sich das Wetter. Am Freitag erwarten die Meteorologen eine Mischung aus Wolkenfeldern, Sonne und besonders am Nachmittag Schauern. (mig)