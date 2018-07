«Es freut mich sehr, dass Sie diese Herausforderung erfolgreich gestemmt haben und mit Stolz das Fähigkeitszeugnis in Empfang nehmen dürfen», begrüsste Ludwig Keller, Präsident des LMB Technik+Bildung, die Diplomanden im LMB Weinfelden. Dankende Worte richtete er an Eltern, Ausbildner, Lehrpersonen und Instruktoren, welche zum erfolgreichen Abschluss der Prüfung mitgeholfen hatten.

Die Ehrung der Lehrabgänger wurde moderiert durch Rafael Zürcher, Präsident der Bildungskommission. Das Perkussions-Duo «Fusion Mallets» sorgte für eine schöne musikalische Untermalung der Feier.

Billett für eine Reise

Wer eine Fahrt mit der SBB geniessen will, löst am Schalter ein Billett. Analog dazu meinte Hans Jörg Höhener, Stv. Amtschef des Berufsbildungsamtes Kanton Zürich, dass auch mit dem Erhalt des Fähigkeitszeugnisses ein Billett gelöst worden ist. Ein Billett für eine Reise des beruflichen Lebens. Für die Lehrabgänger stellen sich jetzt Fragen wie: Wohin soll die Reise gehen? Wer soll die Richtung bestimmen? Wem kann vertraut werden bei der Entscheidungsfindung?

«Vertrauen Sie Ihren Eltern, Freunden und Freundinnen. Holen Sie Tipps bei ihnen und bilden Sie sich anschliessend Ihre eigene Meinung», so seine Empfehlung an die Diplomanden. Er schloss mit den Worten: «Tür und Tor steht offen für Sie, die Arbeitswelt wird Sie mit Ihren erworbenen Kompetenzen mit offenen Armen empfangen. Sie dürfen zu Recht stolz sein auf Ihre Leistung!»

Wenn Schwierigkeiten auftauchen

Ein Bild vom Modell eines Geräteträgers mit gleichzeitig angebautem Trommelmäher, Messerbalken und Scheibenmäher brachte das Publikum zum Schmunzeln, ist doch so eine Kombination in der Praxis kaum anzutreffen. «Diese Kombination wurde den Lehrabgängern an der mündlichen Prüfung präsentiert, um einen lockeren Einstieg zu gestalten», erläuterte Rafael Zürcher, der auch als Experte an vorderster Front mitwirkt.

Er betonte, dass die Lehrabgänger während der vier Lehrjahre bei der Bewältigung von Schwierigkeiten gelernt haben, dass es eine Lösung ab Stange nicht gibt, sondern stets eine individuelle Lösung erarbeitet werden muss. Das sei einer der Gründe, weshalb es auch nach der Lehre spannend bleibe auf der Landmaschinen-, Baumaschinen- und Motorgerätebranche. «Auch nach vier Jahren bin ich immer noch stolz auf das LMB», teilte er dem Publikum mit und freute sich über die grosszügigen Räume des Neubaus, welche für die Durchführung von Kursen und Prüfungen ideale Bedingungen bedeuten. (René Schedler)

38 Kandidaten waren erfolgreiche Zürcher

Aus den Händen von Paul Vögeli, Bildungsverantwortlicher, und Sven Müller, Chefexperte, erhielten die Kandidaten für die Noten zwischen 4.0 und 5.2 das eidgenössische Fähigkeitszeugnis.

Absolventen Landmaschinenmechaniker EFZ in alphabetischer Reihenfolge sind: Patrick Bachofner, Theilingen (Gujer Landmaschinen AG, Illnau); Christian Baltisser, Weiach (René Matzinger, Rafz); Roger Bosshard, Oetwil am See (Rüegsegger AG, Oetwil am See); Jan Dobler, Bäretswil (F. Keller Technik AG, Schalchen); Silas Flükiger, Oberglatt (Oberholzer AG, Dietlikon); Lukas Hofstetter, Birmensdorf (Nicollier Landmaschinen, Affoltern am Albis); Fabian Krebs, Uster (Wilfried Fischer, Oetwil am See); Cornel Kunkler, Thundorf (Markus Basler, Gundetswil); Matthias Küttel, Marthalen (Kurt Freitag, Kleinandelfingen); Christian Lanter, Kollbrunn (Peter Schlüchter, Winterthur); Patrick Meier, Eglisau (Landmaschinenstation Eglisau); Matthias Ott, Trüllikon (Heller Baumaschinen & Landtechnik GmbH, Guntalingen); David Schindler, Tann (Grimm Forst- und Maschinenbetrieb GmbH, Hinwil); Andreas Schmucki, Wila (Gujer Landmaschinen AG, Illnau); Robin Stefani, Kleindöttingen (Bucher-Guyer AG, Niederweningen); Dominic Suter, Glattfelden (Egli Landmaschinen AG, Oberglatt); Florian von Rotz, Hombrechtikon; (Felix Eberhard, Hombrechtikon); Robin Walder, Egg b. Zürich (Rüegsegger AG, Oetwil am See); Joël Wettstein, Teufen (KLE AG, Rorbas); Manuel Wipf, Marthalen (Meier Maschinen AG, Marthalen); Fabian Zindel, Humlikon (Heller Baumaschinen&Landtechnik GmbH, Guntalingen)

Baumaschinenmechaniker EFZ: Arsim Bekjiri, Regensdorf (MRS Maschinen+Reparaturservice GmbH, Dällikon); Leo Birrer, Bülach (Implenia Schweiz AG, Rümlang); Tim Bölsterli, Thalheim an der Thur (Gurtner Baumaschinen AG, Seuzach); Nicolas Cosandier, Feuerthalen (Walo Bertschinger AG, Dietikon); Noah Creti, Embrach (Probst Maveg AG, Embrach); Victor Hager, Kloten (BauRent Ost, Effretikon); Dario Kuhn, Oberwil-Lieli (Walo Bertschinger AG, Dietikon); Gian Loser, Männedorf (Swissport International AG, Zürich); Dominik Oetterli, Boppelsen (Richi AG, Weiningen); Fabian Schlüchter, Winterthur (MBA AG, Bassersdorf); Christian Sigg, Kleinandelfingen (MBA AG, Bassersdorf); Raphael Vonesch, Regensberg (Robert Aebi AG, Regensdorf)

Motorgerätemechaniker EFZ; Jan Brändli, Uetikon am See (Stadt Zürich ERZ, Wallisellen); Benjamin Brun, Illnau (Grün Stadt Zürich, Zürich); Simon Horner, Wiesendangen (Hasler+Co. AG, Winterthur); Daniel Keller, Wermatswil (Wilfried Fischer, Oetwil am See); Janosch Rahn, Rheinau (Hässig AG, Hinwil)