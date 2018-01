Einsatz an der Weststrasse in Wetzikon: Die Feuerwehr befreit die Strasse von einem Baum. (Bild: Manuel Reimann)

Wegen des Sturms bleiben die Flieger in Fehraltorf am Boden. Die nächste Beurteilung erfolgt gemäss der Flugsportgruppe am Donnerstag, 4. Januar 2018. (Symbolbild: Nathalie Guinand/Archiv)

So wütete der Sturm in Rappi. (Video: Leserreporterin Rebecca Meier)

In Egg flog ein Trampolin durch die Luft. vom Garten über die Hecke auf den Parkplatz. (Bild: Leserreporter)

Schnee würde im Atzmännig zwar liegen, aber wegen des starken Sturms bleiben die Anlagen heute Mittwoch aus Sicherheitsgründen geschlossen. Das teilen die Sportbahnen auf ihrer Webseite mit. Der Wintersturm Burglind bringt auch im Flachland heftige Böen mit sich. Auf dem Hörnli wurden Böen mit 163 km/h gemessen.

In Oberwetzikon flog Baumaterial von der Baustelle der Überbauung Hirschwiese beim Stadthaus, wie ein Leserreporter berichtet:

Burglind wütet in Oberwetzikon. (Video: Leserreporter Dominic Erni)

Auf dem Flugplatz Speck in Fehraltorf ist derzeit nur ein Helikopter-Betrieb erlaubt, wie die Flugsportgruppe Zürcher Oberland auf der Webseite informiert. Am Flughafen Zürich komme es zurzeit zu Einschränkungen im Luftverkehr, wie Skyguide Schweiz mit Sitz in Dübendorf auf Anfrage mitteilte. Aufgrund der Windstärke sei die Anflugsrate auf 20 Flugzeuge pro Stunde beschränkt worden. Bis jetzt sei es zu fünf Durchstarts gekommen, bei welchen die Flugzeuge einen zweiten Anflugversuch unternehmen mussten. Es ist mit Verspätungen zu rechnen, wie der Mediendienst sagte.

In Unterwetzikon biegt es die Bauprofile gehörig um. (Video: Janko Skorup)

Bäume halten Wind nicht stand

Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte, kam es im Oberland wegen des Sturms zu diversen Zwischenfällen. So sei ein Baum auf die Fahrleitung der Forchbahn gefallen und in Grüningen ist der Strom ausgefallen (mehr dazu). (zo)