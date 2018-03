Als Tanzleiterin trainieren Sie schon zum 4. Mal eine Tanzgruppe für den ZO-Danceaward. Ist das noch nicht langweilig geworden?

Jeanine Kälin: Nein überhaupt nicht. In einem Jahr kann sich in einer Tanzgruppe viel verändern. Die Kinder entwickeln sich tänzerisch aber auch in ihrer Persönlichkeit weiter und auch ich wurde in den Jahren natürlich besser in dem was ich tue. Ich plane heute eine Tanzshow ganz anders als früher.

Und was erwartet Sie in diesem Jahr?

Ich trete dieses Mal mit einer meiner freiwilligen Schulsport Gruppen aus Wetzikon an. Die zwölf Mädchen sind von der vierten Klasse bis in die sechste gemischt und treten zum ersten Mal am ZO-Danceaward an. Manche von Ihnen standen sogar noch nie auf einer Bühne.

Sondern?

Vor Publikum zu tanzen fordert viel Mut. Die Mädchen kommen teilweise aus ihrer Komfortzone, und deshalb sollen sie sich langsam an diese Erfahrung herantasten. Das schönste für mich wäre, wenn sie durch den Auftritt an Selbstbewusstsein gewinnen.

Vor drei Jahren hat sich Ihre ehemalige Gruppe «Wild Divas» sogar den Pokal ertanzt. Verraten Sie uns ihr Erfolgsrezept?

Üben, üben, üben. Wir hatten damals ein ganzes Jahr lang intensiv auf diesen einen Moment hin trainiert. Das war nicht immer eine einfache Zeit. Es fielen damals einige Schweisstropfen und die Geduld der Mädchen und mir litt teilweise auch. Am Ende konnten wir die Schritte im Schlaf und die Lieder hatten wir so intus, dass ich sie bis heute nicht mehr hören kann. Um es auf den Punkt zu bringen: Die Routine macht es.

War es das wert?

Ich denke schon. Die Mädchen lernten dadurch, dass hinter jedem Erfolg eine Menge Arbeit steckt. Dieses Gefühl, auf dem Podest zu stehen, wird ihnen keiner mehr nehmen können. Das schweisste die Gruppe auch untereinander enorm zusammen. Und nicht zu Letzt, war auch ich sehr stolz.

Da steckt viel Ehrgeiz dahinter.

Das stimmt. Von nichts kommt auch Nichts. Aber das funktioniert nur, wenn die Kinder ein genauso grosses Engagement an den Tag legen wie die Tanzleiterin.

Und das machen auch die «Shivas»?

Auf jeden Fall.

Welcher Move wird die Jury überzeugen?

Meine Mädchen tanzen nebst HipHop auch Breakdance, das ist natürlich schon ziemlich cool aber das Wichtigste ist, dass man der Tanzgruppe die Freude an der Sache ansieht. Viel wichtiger als jeder Move ist also der Ausdruck, gefolgt von Synchronität, Kreativität und Abwechslung.

Was werden Ihre letzten Worte vor Showtime an die Tanzgruppe sein?

Geniesst es und zeigt eure Freude am Tanzen!