Ein unbekannte Lieferwagenfahrer fuhr am Mittwochmorgen um 9.30 Uhr mit seinem Wagen mit Anhänger auf der Holzwiesstrasse in Jona in Richtung Rüti. In der Linkskurve, Höhe Vinora, habe sich der Anhänger vom Lieferwagen gelöst. Dies teilt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung mit. Dieser kam von der Strasse ab und überquerte das Trottoir. Dort prallte der Anhänger gegen zwei abgestellte Autos. An diesen entstand ein Sachschaden von rund 2'000 Franken.

Nachdem der Anhänger zum Stillstand kam, stieg der Fahrer aus und kuppelte seinen Anhänger wieder an den Lieferwagen. Danach verliess er die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregelung zu kümmern. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht nun Zeugen. (zo)