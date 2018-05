Spenden für herzkranke Kinder und ihre Familien. Das ist das Ziel des Herzlaufs, der am Sonntag auf dem Parkplatz vor der Badi Pfäffikon stattfindet. Damit geht der Sponsorenlauf, der alle zwei Jahre stattfindet, in seine vierte Runde. Organisiert wird der Anlass vom Verein «Zeig Herz, lauf mit!», der eigens dafür gegründet wurde.

Pro gelaufene Runde kommt ein Betrag in den Spendentopf. Wie viele Läufer am Sonntag am Start sein werden, kann Daniela Hänni, OK-Präsidentin und mit-Initiantin des Herzlaufs, nicht genau abschätzen, da es keine Anmeldung braucht. «Es dürften aber mit Sicherheit mehrere hundert Teilnehmer sein», sagt sie.

Schon 200’000 Franken gesammelt

Bei der Premiere kamen bereits über 60’000 Franken an Spenden zusammen. Die drei Austragungen zusammengerechnet brachten über 200’000 Franken ein. Die Spendegelder kommen Familien herzkranker Kinder zugute. Sie werden etwa für familienergänzende Reha-Aufenthalte, Haushalthilfen und die Betreuung von Geschwistern eingesetzt. Zudem fliessen Spendegelder vom als Unterstützung auch an Lehrbetriebe, die Menschen mit Herzfehlern oder einem Herzhandicap in die Berufswelt integrieren.

Heiniger läuft mit Flüeler und Oertli

Botschafter des diesjährigen Herzlaufs sind die beiden Brüder Lionel und Nick. Lionel kam mit einem schweren Herzfehler zur Welt und musste die ersten fünf Monate permanent im Spital verbringen. Einen speziellen Auftritt am Sonntag wird auch Mundart-Sänger Dodo haben. Er soll die Besucher mit einem einstündigen Benefiz-Konzert unterhalten.

Dodo ist aber nicht der einzige prominente Gast. Regierungsratspräsident und Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger (FDP) eröffnet den Lauf mit einer Ansprache. Beim Prominentenlauf um 14 Uhr sind unter anderem ZSC-Meistergoalie Lukas Flüeler und die Ustermer Ex-Skirennfahrerin Brigitte Oertli anwesend. Céline Wedelis, Moderatorin bei «Radio 24», fungiert als Platzspeakerin, unterstützt von Sportreporterlegende Walter Scheibli.