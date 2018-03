Fabia Bernet präsentiert die wichtigsten News der vergangenen Woche und bekommt es mit schwerer Kost zu tun: Es ist kurz vor den Wahlen – und in Wetzikon und Uster tobt ein Polit-Tumult. Der Ustermer Stadtrat hat die Primarschulpräsidentin Patricia Bernet (SP) und Bezirksrat Ludi Fuchs wegen Amtsgeheimnisverletzung angezeigt. In Wetzikon wird Esther Schlatter (GLP) vom Gründer ihrer eigenen Partei zur Abwahl empfohlen. Chaos pur.

Eine Geschichte aus Wernetshausen bricht einem derweil das Herz. Das Büsi von Edmund Schneider wurde von einem Schäferhund zu Tode gebissen.

Gut, dass es nicht überall so traurig zu und her geht: Nach den Alpakas vergangene Woche in Uster gibt es am kommenden Samstag weitere süsse Vierbeiner zu sehen. Im Waldhof in Bertschikon findet nämlich das Schafschur-Fest statt.