Bereits ab 7 Uhr dürfen Kinder in Winterthur künftig im Hort spielen und malen. (Symbolbild: pixabay.com)

Pendelnde Eltern sollen entlastet werden, so der Tenor im Gemeinderat. Wie der «Landbote» berichtet, hat der Gemeinderat am Montagabend ein Postulat aus der GLP-Fraktion angenommen. Demnach sollen an Winterthurer Schulen die Horte bereits um 7 Uhr und nicht wie bisher um 8.10 Uhr öffnen.

Bereits nach den Sommerferien soll das Postulat an 13 von 23 Schulen umgesetzt werden. Schon über 150 Kinder sind zudem angemeldet, damit sie bereits am Morgen in den Hort gehen können. (Top Online)