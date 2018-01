Der Fall erinnert an die Explosion in Fehraltorf, als Kinder - ebenfalls vergessene - Sprengkapseln in ein Feuer warfen und sich dabei teils schwer verletzten. (Archivfoto: Seraina Boner)

Sturm Burglind hat womöglich eine grosse Katastrophe verhindert: In einem Stall, der dem Sturm nicht mehr standgehalten hatte, hat der Besitzer bei Aufräumarbeiten 68 Kilogramm Sprengstoff, 100 Sprengkapseln und 80 Meter Zündschnur entdeckt. Diese lagerten bis dahin vergessen und unentdeckt unter dem Dach des Gebäudes.

Die Sprengmittel dürften vom Grossvater des heutigen Besitzers vor längerer Zeit dort deponiert worden sein. Es könne von Glück gesprochen werden, dass es beim Einsturz des Gebäudes nicht zu einer Explosion gekommen sei, schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung. Auch bei einem Brand wäre eine hohe Explosionsgefahr gegeben gewesen.

Jahrzehnte alte Sprengkapseln in Fehraltorf

Der Fall aus dem St. Gallischen Sax weckt Erinnerungen an die tragische Explosion in Fehraltorf vom letzten Sommer, als vier Buben in einer Scheune spielten und dabei seit Jahrzehnten vergessene Sprengkapseln entdeckten. Anschliessend entzündeten die Knaben ein Feuer am Boden und warfen ein paar der Sprengkapseln hinein. Bei der darauffolgenden Explosion verletzten sich zwei Buben schwer, einer mittelschwer und einer leicht.

Früher nutzte man Sprengmittel vor allem in der Land- und Forstwirtschaft, um beispielsweise Baumwurzeln zu sprengen, schreibt die Kantonspolizei St. Gallen weiter. Seien in Betrieben noch alte Sprengmittel vorhanden, müssten diese unbedingt einer fachgerechten Entsorgung zugeführt werden. Allerdings sei bei einem Fund von Sprengmitteln höchste Vorsicht geboten: Ohne das notwendige Fachwissen sollten Sprengmittel nicht berührt oder transportiert werden. Der Besitzer des eingestürzten Stalls habe richtig gehandelt und umgehend die Kantonspolizei über den Fund informiert. (zo)