Die Gemeinde Bubikon steht vor einem Neuanfang. Eine turbulente Legislaturperiode geht zu Ende. Der Gemeindeschreiber Matthias Willener hat nach Mobbingvorwürfen per sofort gekündigt, die Gemeindepräsidentin Christine Bernet (FBV) gab eine Woche später überraschend ihren Rücktritt bekannt. Bereits vorher war klar gewesen, dass die fünf Gemeinderäte Othmar Hiestand (CVP), Hansjörg Meile, (FDP) Daniel List (FDP), Serge Berger (FDP) und Peter Nägeli (SVP) sich für keine weitere Amtszeit zur Verfügung stellen werden.

Nun könnte der Bubiker Gemeinderat nach den Wahlen am 22. April komplett neu aussehen. Von den Bisherigen kandidiert Severin Länzlinger (FBV) erneut. Er war letztes Jahr nach dem Rücktritt von Gemeinderätin Claudia Winter (FBV) still gewählt worden. Dass er bleiben darf, ist aber nicht sicher.

Zu vergeben sind acht Gemeinderatssitze. Zehn Kandidaten stehen bereit. Nur ein Platz scheint bereits vergeben: Jener des Schulpräsidenten. Stefan Bänziger (FDP), bisheriges Mitglied der Schulpflege, tritt als einziger für dieses Amt an. Die jetzige Schulpräsidentin, Andrea Keller (parteilos), will die Nachfolge von Christine Bernet als Gemeindepräsidentin antreten. Da sie ebenfalls keine Konkurrenz hat, stehen ihre Chancen gut. Theoretisch könnte sie allerdings scheitern – wenn sie gar nicht erst in den Gemeinderat gewählt wird. Sie ist seit acht Jahren in der Schulpflege tätig.

Bürgerliche Werte

Die Kandidaten für den Gemeinderat sind mehrheitlich Männer. Nur die zwei FDP-Frauen Susanne Berchtold und Sara Müller versuchen ihr Glück. Beide bringen keine politische Erfahrung mit. Auch die SVP-Kandidaten Hans Boll und Luis Frei sind Neulinge auf dem Politparkett. FDP-Mann Martin Kurt hatte ebenfalls noch kein politisches Amt inne, der Projekt- und Bauleiter bringt jedoch Fachwissen auf dem Gebiet des Tiefbaus mit. EVP-Präsident Thomas Illi hingegen hat von 2009 bis 2014 Behördenerfahrung als Präsident der reformierten Kirchenpflege gesammelt. Anton Diethelm (CVP) leitet derzeit in der Schulpflege das Ressort Finanzen und Liegenschaften.

Die Parteilandschaft in den Bubiker Behörden wird sich kaum merklich verändern. Auch während den nächsten vier Jahren wird Bubikon von bürgerlichen Werten geprägt sein. Die dominante FDP wird weiterhin gut vertreten sein. Von den insgesamt 35 Kandidaten gehören lediglich zwei der SP an: Kurt Willi, der für das Präsidium der Kirchenpflege kandidiert und Ulrich Wyler, Bisheriger in der Sozialbehörde.

Kampfwahl in Kirchenpflege

Bubikon ist grundsätzlich gesegnet mit Kandidaten – und zwar in allen Behörden. Einzig die Sitze der Rechnungsprüfungskommission (RPK) sind nicht umstritten. Fünf Männer aus den Parteien CVP, SVP, FDP und FBV stehen bereit, zwei davon sind Bisherige. Auch in der RPK wird es an der Spitze zu einem Wechsel kommen. Der Bisherige Thomas Kaufmann (CVP) tritt zurück. Neu will sich der Treuhänder Erich Henzelmann (FDP) um die Kommission kümmern. Er kandidiert als einziger für den Vorsitz.

In sämtlichen anderen Behörden kommt es zu Kampfwahlen. Sogar in der Kirchenpflege streiten sich acht Kandidaten um die sieben Sitze; eine Ausnahme. Viele Gemeinden haben Mühe, alle Sitze der Kirchenpflege besetzen zu können.