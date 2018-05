Einmal mit Stars aus dem Londoner West End auf der Bühne stehen und das in einer originalen Musical-Produktion von Cameron Mackintosh: Dieser Traum kann schon bald in Erfüllung gehen. Der Klassiker Miss Saigon gastiert vom 28. November 2018 bis 13. Januar 2019 im Theater 11 Zürich und es gibt eine Rolle zu besetzen.

Für die Rolle des vietnamesischen Jungen «Tam» suchen die Produzenten in der Region nach einem Mädchen oder Jungen mit südostasiatischem Aussehen. Gemäss den Vorgaben der Originalproduktion werden Kinder gesucht, die zwischen 4 und 6 Jahre alt und kleiner als 1,20 m sind. Es sind keine besonderen Kenntnisse vorausgesetzt.

Die Auditions finden am Montag, 4. Juni 2018, nachmittags im Theater 11 Zürich statt. Für die Teilnahme am Kinder-Casting ist eine Bewerbung bis 22. Mai über diesen Link erforderlich. Die Teilnehmer, die in die engere Auswahl kommen, erhalten eine schriftliche Einladung per E-Mail mit den genauen Informationen zum Casting zugeschickt. Die professionellen Castings werden von Repräsentanten des Produzententeams durchgeführt.

www.musical.ch/misssaigon