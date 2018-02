Im Februar 2017 war die Ustermer Aldi-Filiale in den Händen der Lehrlinge. Sie sollten alle Aspekte des Filialalltags kennenlernen. (Archivfoto: Christian Merz)

Immer mehr Jugendliche starten nach der Volksschule direkt ins Berufsleben. Waren es vor zehn Jahren noch 61 Prozent, sind es heute bereits 65 Prozent. Dies zeigt eine am Dienstag veröffentlichte Untersuchung der Zürcher Bildungsdirektion. Vor allem leistungsschwächeren Jugendlichen gelingt der Übergang heute besser.

EBA gut etabliert

Dass gerade diese Jugendlichen den Berufseinstieg besser schaffen, liegt daran, dass in den letzten Jahren der Fokus der Bemühungen in der Berufsbildung auf deren Integration lag. Vor allem die Einführung der zweijährigen Lehre mit eidgenössischem Berufsattest (EBA) habe sich gut etabliert, schreibt die Bildungsdirektion in einer Mitteilung.

Vorwiegend praktisch begabte Jugendliche erhalten damit die Möglichkeit, einen eidgenössisch anerkannten Titel zu erwerben. Mit der Fachkundigen individuellen Begleitung (FiB) und dem Nachteilsausgleich stehen ihnen während der beruflichen Grundbildung weitere Unterstützungsmassnahmen zur Verfügung.

Mehr Zeit für Berufsmaturität

Der Berufsbildungsbericht zeigt auch, dass heute insgesamt mehr Jugendliche eine Berufsmaturität absolvieren als 2008. Lehrbetriebe stehen dort in Konkurrenz mit den gymnasialen Mittelschulen. Die Talentförderung in diesem Bereich sei deshalb in den letzten Jahren immer wichtiger geworden, schreibt die Bildungsdirektion.

«Für viele Jugendliche mit einer anspruchsvollen Berufslehre scheint die Doppelbelastung heute aber gross zu sein», wird Bildungsdirektorin Silvia Steiner (CVP) in der Mitteilung zitiert. Aus diesem Grund führt die Bildungsdirektion ein neues Modell ein, das den Jugendlichen mehr Zeit für die Berufsmaturität einräumt.

Die breit angelegte Untersuchung der Bildungsdirektion ging der Frage nach, wie sich die Berufsbildung seit 2008 im Kanton Zürich verändert hat.