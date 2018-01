Die Kollision geschah am Freitagabend um 18.45 Uhr. Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt, wurde der 30-Jährige Fussgänger auf dem Fussgängerstreifen an der Feldlistrasse, Höhe Geberit, angefahren. Die unbekannte Fahrerin entfernte sich von der Unfallstelle. Sie dürfte mit einem schwarzen Jeep, eventuell Marke Nissan, unterwegs sein. Beim Fahrzeug müsste die linke, vordere Lichteinheit defekt sein. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen.

Ungebremst in den Fussgänger

Wie die Polizei weiter schreibt, fuhr das Auto aus Richtung Amag kommend, ungebremst auf den Fussgänger zu. Das Auto kollidierte auf der linken Fahrzeugseite mit dem Fussgänger. Dieser wurde zu Boden geschleudert. Die Fahrerin hielt kurz an und gab an, den Fussgänger nicht gesehen zu haben. Danach entfernte sie sich von der Unfallstelle. Der 30-Jährige erlitt Schürfverletzungen, Prellungen und litt an Schmerzen. Er war aber in der Lage selber einen Arzt aufzusuchen.

Die unbekannte Fahrerin oder Personen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei St.Gallen zu melden. Telefon 058 229 52 00.