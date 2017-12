An Silvester verkehren die Züge im Raum Zürich häufiger. (Bild: key)

Wer mit dem öffentlichen Verkehr an den Silvesterzauber rund um das Zürcher Bellerive reist, kann unbeschwert feiern und geniessen. Auf den meisten Linien des Zürcher Verkehrsverbunds verkehren S-Bahn und Busse im Halbstundentakt. In der Stadt Zürich fahren die Trams und Busse auf vielen Linien mindestens alle 15 Minuten. In der Silvesternacht bringt das ZVV-Nachtnetz die Fahrgäste bis 4 Uhr morgens nach Hause.

Sämtliche Nachtzüge ab Zürich verkehren in der Silvesternacht halbstündlich statt stündlich. Zusätzlich zum regulären Angebot fahren mehrere Extrazüge:

Alle 15/30 Minuten: S18 (statt SN18) Zürich Stadelhofen–Forch–Esslingen

halbstündlich: SN17 Dietikon–Bremgarten–Wohlen (Anschluss von der SN1)

stündlich: S10 Zürich HB–Uitikon Waldegg–Uetliberg

stündlich: SN Wädenswil–Samstagern–Einsiedeln (Anschluss von der SN8)

stündlich: SN Winterthur–Pfungen–Bülach (Anschluss von der SN1)

Die VBZ Züri-Linie verkehrt in der Stadt Zürich nach einem Spezialfahrplan. Ab 21 Uhr werden wegen des Silvesterzaubers Teile der Innenstadt gesperrt. Die Trams und Busse verkehren dann auf teilweise anderen Strecken. Zwischen 20.30 Uhr und 2 Uhr fahren Tram und Bus im 10-Minuten-Takt, anschliessend bis 4 Uhr im 15-Minuten-Takt. (zo)