«Gottes Schöpfung ist sehr gut!» lautet das schlichte Motto des morgigen Weltgebetstages. Dieser wird in über 170 Ländern traditionellerweise nicht nur ökumenisch gefeiert, sondern jeweils auch von Frauen eines bestimmten Landes vorbereitet. Dieses Jahr steht der Weltgebetstag im Zeichen sieben surinamischer Frauen, welche die Inhalte des Gottesdienstes zusammengestellt haben und sich darin porträtieren. Basierend auf dieser Liturgie haben in Fehraltorf wiederum acht Frauen den örtlichen Gottesdienst vorbereitet.

«Der Weltgebetstag ist unglaublich wertvoll, weil er den Blick auf andere Kulturen und Regionen öffnet», sagt die Fehraltorfer Pfarrerin Barbara Brunner. «Wir lernen die zum Teil sehr belastenden Lebenssituationen der Frauen in diesen Ländern kennen und erfahren, wie sie sich damit an Gott wenden.»

«Wunderbares Schaffen»

Freiwillige Helferinnen rund um den Globus machen den Weltgebetstag zur grössten christlichen Basisbewegung von Frauen überhaupt. Zu ihnen gehört auch Jolanda Weidmann. Sie war zunächst als Organistin im Gottesdienst zum Weltgebetstag in Fehraltorf zu hören; mittlerweile ist sie schon seit vielen Jahren Teil des Organisationsteams. «Mir gefällt die Idee, dass viele Menschen rund um die Welt sich zeitgleich solidarisch zeigen und gemeinsam für ein bestimmtes Land beten», sagt Weidmann, die das Vorbereiten des Gottesdienstes als «wunderbares Schaffen» bezeichnet.

Für Weidmann ist es beeindruckend, wie viel Zuversicht die Frauen aus Surinam in ihren Texten und Liedern zum Ausdruck bringen. Darin werde auch die Schönheit der Natur gepriesen, von der viele Menschen in Surinam als Bauern oder Fischer abhängig seien. Das Land im Nordosten Südamerikas ist zwar zu 94 Prozent von Regenwald bedeckt und somit mit einer vielfältigen Flora und Fauna gesegnet, doch der steigende Meeresspiegel sorgt oft für Überschwemmungen.

Die Liturgie der Frauen aus Surinam ist denn auch ein Plädoyer für den rücksichtsvollen Umgang mit der Natur. «Wir werden die Texte und Lieder an einer Stelle noch mit eigenen persönlichen Gedanken ergänzen», sagt Weidmann.

In Fehraltorf – wie auch in anderen Kirchgemeinden (siehe Box) – ist es zur Tradition geworden, dass im Anschluss an den Gottesdienst Speisen des thematisierten Landes vorgestellt werden. So etwa anderem Bami Goreng oder hausgemachte Süsskartoffelchips.

Nachhaltige Spenden

Auch in der Reformierten Kirche Uster haben die Gottesdienstbesucher Gelegenheit, von Spezialitäten aus Surinam zu kosten. Die acht Frauen des Organisationsteams ergänzen die vorgeschlagene Liturgie ausserdem mit einer Choreografie mit Plastiktüten, um so auf die Strand- und Meerverschmutzung durch Abfälle im südamerikanischen Land aufmerksam zu machen.

Auch in Mönchaltorf ist die Vorfreude auf die ökumenische Feier gross: «Wir gestalten den Gottesdienst bewusst als schlichte Feier, indem wir auf moderne technische Mittel verzichten und stattdessen mit gedruckten Bildern und einfachen Gegenständen einen Eindruck von Surinam geben wollen», sagt Gerda Zbinden. Sie wird zusammen mit sieben weiteren Frauen unterschiedlicher Konfessionen den Gottesdienst so gestalten, dass der originalen Liturgie Rechnung getragen wird.

Für Zbinden ist ausserdem die Kollekte, von der dieses Jahr ein Teil für nachhaltige Projekte in Surinam bestimmt ist, ein wichtiger und wertvoller Bestandteil des Weltgebetstags: «Weil auch jeweils die Länder, die in den letzten Jahren im Fokus standen, einen Teil der Kollekte erhalten, können die Projekte vor Ort wirklich nachhaltig unterstützt werden», sagt Zbinden.