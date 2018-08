«Niemand hat ein so grosses Interesse wie wir, dass die Absturzursache bald geklärt wird», sagte Kurt Waldmeier am Sonntagnachmittag vor den Medien. Der Gründer und CEO der in Dübendorf stationierten Ju-Air stand den Medien in den dunkelsten Stunden des Vereins Rede und Antwort. «Soweit wir informiert sind, verlief der Hinflug ins Tessin problemlos», so Waldmeier. Auch seien keine technischen Probleme an der zuletzt im Juli gewarteten Maschine bekannt.

