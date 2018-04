Die Anwohner am Greifensee staunten nicht schlecht, als mitten im Naturschutzgebiet und direkt am See Bauvisiere in die Höhe ragten. Davor stand eine Bautafel: Wohnen mit Blick auf den See. Geärgert haben dürften sich auch die beiden Wetziker Stadtratskandidaten Esther Schlatter (GLP) und Pascal Bassu (SP). Beide verpassten die Wahl in den Stadtrat nur hauch dünn. Knapp war auch das Rennen um die Ligaqualifikation für die National League. Rappi setzte sich im siebten und letzten Spiel knapp durch und ist nach drei Jahren zurück im Oberhaus. Der Volketswiler Rappi-Goalie Melvin Nyffeler wurde gar von seinen Emotionen übermannt.

Das alles ist Thema im «Wucheblick», dem Video-Format auf Züriost. Unsere Redaktorin Deborah von Wartburg präsentiert die unterhaltsamen Geschichten der vergangenen Woche.