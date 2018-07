Grillieren im Wald ist nicht mehr möglich. Hier in Sulzbach. (Foto: Christian Brändli)

Mit diesem Plakat wird aufs Feuerverbot in Waldesnähe aufmerksam gemacht. (Foto: PD)

In Uster wird es am 1. August kein Feuerwerk geben. (Archivfoto: Christian Merz)

Das Grillieren mit Holzkohle auf Balkonen oder auf Feuer im Freien ist seit Freitag im Zürcher Oberland und im Tösstal generell verboten. Am Montag zogen auch die Gemeinden im Glattal nach. Das heisst: In der Region darf am 1. August keinerlei Feuerwerk gezündet werden.

Dass der Nationalfeiertag in der Region ohne Feuerwerk auskommt, scheint in Sozialen Netzwerken gut anzukommen und keinerlei kontroverse Diskussionen auszulösen. Von einem Vernunftentscheid ist in den Kommentarspalten zu lesen. «Wurde auch Zeit. Hoffentlich halten sich alle daran», heisst es mehrmals.

Das Verbot für Feuer und Feuerwerk am Nationalfeiertag ist für die Polizei nur schwer umzusetzen.

Das zeigt die Praxis >>

«Ganz Hinwil voller Schweizer Fahnen»

Eine Hinwilerin gibt in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Hinwil, wenn…» zu bedenken, dass der 1. August gefeiert werde, weil man die Schweiz liebe. «Also können wir auch für sie auf Feuerwerk verzichten.» Eine andere Userin rät, das nun gesparte Geld in Schweizer Fahnen zu investieren, damit Balkone und Gärten dekoriert werden können. «Ganz Hinwil voller Schweizer Fahnen», so ihre Vision.

In der Dübendorfer Facebook-Gruppe bemerkt einer: «Man kann es auch ohne Feuerwerk krachen lassen, wenn man etwas aus der Stimmung macht.»

Die Tiere danken es

Züriost-Leserin Mariana Köstinger denkt an die Tiere, die ein viel empfindlicheres Gehör als Menschen haben. «Da regelt nun die Natur, dass das Abfeuern von Knallkörpern und Raketen verboten wird. Unsere Vögel, Wild- und Haustiere lassen danken», schreibt sie in einem Kommentar. Mit dieser Haltung ist sie nicht alleine. Ein Bubiker schreibt auf Facebook: «Von mir aus kann Feuerwerk immer verboten sein.» Verstörte Tiere, sinnlos verpulvertes Geld und Personen, die den Sicherheitsaspekt nicht einhalten, würden dann der Vergangenheit angehören.

Auch eine Fischenthalerin freut sich über die Ruhe am 1. August und lässt von ihren Katzen ein Dankeschön an die Behörden ausrichten.