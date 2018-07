Freitag, 27. Juli

Vielerorts der heisseste Tag des Jahres

Wie MeteoNews mitteilt, konnte heute vielerorts der heisseste Tag des Jahres registriert werden. So gab es örtlich bis über 34 Grad, wobei es in Sitten mit 34,7 Grad und in Möhlin mit 34,4 Grad am heissesten wurde. Auch die Messstationen im Obland zeigten teilweise über 30 Grad. Waren es in Hittnau 28.9 Grad Celsius, zeigte das Thermometer in Egg 29.7 Grad. Heisser wurde es dagegen in Seegräben: 31,7 Grad. Noch etwas heisser wurde es in Dübendorf. Dort stieg das Quecksilber auf 32,4 Grad.

Auch in den kommenden Tagen bleibt es heiss, morgen beispielsweise ähnlich wie am Freitag. Am Samstag bringen dann ein paar Schauer und Gewitter eine leichte Abkühlung, 30 Grad liegen aber dennoch drin. Die lokalen Schauer und Gewitter führen dabei zu keiner Minderung der Trockenheit.