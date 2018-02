Wöchentlich, und immer in abwechselnder Parteireihenfolge, äussert sich in der Rubrik «O-Ton» eine Politikerin oder ein Politiker aus Winterthur über ein aktuelles Thema.

Heute – Stefan Feer, FDP-Gemeinderat:

«Winterthur geht es gut. Die Stadt ist die sicherste Grossstadt der Schweiz und hat dank attraktiven Arbeitsplätzen, einem breiten Kulturangebot und zahlreichen Freizeitmöglichkeiten eine hohe Lebensqualität. Der bürgerliche Stadtrat hat in den letzten vier Jahren einen beeindruckenden Leistungsausweis erarbeitet. Zu diesem zählen…

• das neue Polizeigebäude – mit diesem Projekt konnte eine rund vierzigjährige Pendenz erledigt werden;

• die Ablehnung der gewerbefeindlichen Parkplatzverordnung, die aus der Feder des linken Stadtparlamentes stammte;

• das Kulturleitbild mit dem neuen Museumskonzept;

• die Finanzen sind nach linker Misswirtschaft wieder im Lot.

Es gäbe noch mehr Erfolge aufzuzählen, doch kommen wir zur hilflosen Kritik der Linken an diesem Leistungsausweis. Gesunde Finanzen sind das Fundament einer Stadt. Ein wesentlicher Beitrag dazu leistet das Gewerbe mit seinen Steuern. Die vom Stadtrat gelebte Nähe zum hiesigen Gewerbe ist daher logisch und konsequent. Die Kritik der Linken daran ist nicht nur hilflos, sondern auch dumm. Ausgerechnet die SP, deren eigener Stadtrat in seinem Führungsbereich Soziales weder die hohe Fluktuationsrate noch die galoppierende Kostenentwicklung in den Griff bekommt, glaubt aus «Nähe zum Gewerbe» Klientelwirtschaft machen zu können. Während dem der bürgerliche Stadtrat dafür schaut, dass in Winterthur Mehrwert erarbeitet wird, wirft die SP das Geld wieder zum Fenster raus.

Wählen Sie den bürgerlichen Stadtrat am 4. März überzeugend wieder. Ich zähle auf Sie.»