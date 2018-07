Heiss ist es schon seit Tagen. Doch heute fühlt sich die Luft auch sehr schwül an. Der Grund dafür: Das bis anhin wetterbestimmende Hochdruckgebiet hat sich verzogen. Jetzt strömen feucht-warme Luftmassen aus Südwesten in die Region. Im Zusammenspiel mit den erhitzen Böden sind das gute Voraussetzungen für heftige Gewitter.

Der europäische Unwetterwarndienst Estofex.org hat denn auch für grosse Teile der Schweiz die Warnstufe Level 2 ausgegeben, die zweithöchste Warnstufe. Auch das Zürcher Oberland liegt im Bereich dieser Warnstufe. Das bedeutet: Es besteht eine grosse Wahrscheinlichkeit von heftigen Gewittern mit Sturmböen, Hagelschlag und sogar Tornados.

Meteoschweiz hält in ihrem Wetterbericht fest, dass heute und morgen mit Gewittern gerechnet werden muss. Laut dem Wetterportal meteoradar.ch besteht am späteren Abend die Gefahr von Gewitterclustern mit Sturm und Hagel.

Action in der Nacht

Naturgemäss wird es bei solchen Wetterlagen nicht überall nass - dort, wo es aber blitzt und donnert, kann dies durchaus heftig vonstatten gehen.

Aktuell zeigen die Wettermodelle vereinzelte kleine Gewitterzellen am Nachmittag, nach einer kurzen Ruhepause dann weitere Zellen am späteren Abend und vor allem in der Nacht. Wer den heutigen Abend im Freien erbringen möchte - etwa am Reeds in Pfäffikon - tut daher gut daran, ab und zu einen Blick Richtung Himmel zu werfen, um nicht unangenehm überrascht zu werden.

Morgen Samstag gibt es weitere Regengüsse und Gewitter, am Sonntag werden nur noch stellenweise gewittrige Schauer erwartet, wie Meteonews in einer Mitteilung schreibt. Die Trockenheit dürfte so vorübergehend etwas gemindert werden. In der kommenden Woche kommt dann aber bereits wieder eine sehr warme bis heisse und oft trockene Phase auf uns zu, die Trockenheit wird sich so wieder verschärfen.