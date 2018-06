Fussball auf sagenhaften 72 Quadratmetern LED-Screen: Die Samsung Hall überträgt die WM-Gruppenspiele Schweiz - Serbien am Freitag, 22. Juni, und Deutschland - Schweden am Samstag, 23. Juni. Der Eintritt ist gratis. Die Grill-Tavolata auf der Terrasse macht den Fussballabend perfekt.

Grill-Tavolata à discrétion

Gewinnen Sie jetzt an einem der beiden Spieltage eine Grill-Tavolata à discrétion für sechs Personen im Wert von 174 Franken (exklusive Getränke). Anschliessend verfolgen Sie von Ihren reservierten Plätzen auf der Tribüne das Fussballspiel.

Die Jury wählt am 15. Juni unter allen Einsendungen die Gewinnergruppe aus und benachrichtigt diese anschliessend.

Mit der Teilnahme am Wettbewerb willigen Sie ein, dass Ihr Betrag gegebenenfalls auf den Kanälen der Zürcher Oberland Medien und der Samsung Hall publiziert wird.

Weitere Infos zum Public Viewing gibt es hier

Verlosung

Möchten Sie mit Ihren Arbeitskollegen oder Ihrem Freundeskreis eine Grill-Tavolata geniessen und das Fussballspiel von der Tribüne aus miterleben? Züriost verlost eine Grill-Tavolata à discrétion für 6 Personen im Wert von 174 Franken! Und so nehmen Sie an der Verlosung teil:

Was zeichnet Sie und Ihre Gruppe als DIE Fussball-WM-Fans der Region aus? Seien Sie kreativ und bewerben Sie sich mit einem Text, einem Bild oder einem Video. Je origineller, desto besser!

Schreiben Sie uns bis zum 14. Juni an wettbewerb@regio.ch. Vermerken Sie Ihren Namen, Ihren Wohnort, Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail-Adresse, und geben Sie an, für welchen Tag (22. oder 23. Juni) Sie die Tavolata gewinnen möchten. Viel Glück!