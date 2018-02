Monopoly. Der Name weckt Erinnerungen an das Spiel in der Familie am Sonntagnachmittag, im Freundeskreis bei Bier und Salzstängeli oder auch mit Apps auf PC, Tablet oder Smartphone. Immer das Ziel vor Augen, die anderen in den finanziellen Ruin zu treiben und selber reich zu werden. Ein Beispiel dafür, dass nur der im Leben reüssiert, der auf Kosten der anderen möglichst viel Reichtum anhäuft.