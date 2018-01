Ursprünglich von 1990, wurde «LWP1» von ihm beinahe im Alleingang produziert und geschrieben und übertraf noch den «Faith» Rekord. Die «MTV Unplugged»-Performance wurde 1996 aufgenommen und ist seitdem unveröffentlicht.



George hat bis kurz vor seinem unerwarteten Tod am 25. Dezember 2016 noch selbst an dem Remaster gearbeitet und «Fantasy» als die perfekte Single für die Neuauflage ausgewählt. Er kontaktierte Hit-Macher Nile Rodgers - den einzigen Mann, der «Fantasy» mehr Funk verleihen konnte, als es sowieso schon hatte. Das überarbeitete «Fantasy» ist ein Super-Track, der die Neuauflage grandios abrundet.



Die neue Version von «Listen Without Prejudice Vol. 1/MTV Unplugged ist ein beeindruckendes Vermächtnis und erscheint als LP, auf Doppel-CD und Download zusammen mit der bisher unveröffentlichtem «MTV Unplugged»-Session und dem Download der neuen Nile Rodgers «Fantasy»-Version und das Deluxe Set bietet zusätzlich noch eine komplette Remix und Raritäten CD plus eine weitere DVD als Beigabe.

