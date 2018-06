Das neue Geldspielgesetz dürfte angenommen werden. Der erwartete Ja-Anteil liegt gemäss erster Trendrechnung von gfs.bern am Sonntagmittag über 55 Prozent.

Gemäss erster Hochrechnung des Kantons Zürich sagen voraussichtlich 66,3 Prozent der Zürcher Stimmberechtigten Ja zur Vorlage.

Nein zur Vollgeld-Initiative

Ein deutliches Nein dürfte es hingegen für die Vollgeld-Initiative geben. Alleine im Kanton Zürich sagen gemäss Hochrechnung 73,8 Prozent der Zürcherinnen und Zürcher Nein.

Die Regierung habe einen Doppelsieg errungen, und zwar einen klaren, sagte Lukas Golder von gfs.bern kurz nach dem Mittag am Fernsehen SRF. Zum Geldspielgesetz sei die Debatte hitzig gewesen, aber am Ende hätten die Befürworter obsiegt.

Geldspiele: Spieler müssen Konto eröffnen

Der Bundesrat hat schon vor der Abstimmung dargelegt, wie er Online-Spiele und Netzsperren im Detail regeln will. Er schickte die Verordnungen zum neuen Geldspielgesetz im März in die Vernehmlassung. Bis am 15. Juni können Interessierte Stellung nehmen.

Für das Spielen im Netz sieht der Bundesrat Auflagen vor. Wer online spielen will, muss ein Spielerkonto eröffnen, volljährig sein und in der Schweiz wohnen. Wer eine Spielsperre hat, darf nicht spielen. Unter anderem müssen online Spielende Höchstwerte für ihre Einsätze festlegen, und sie müssen über exzessives Spiel informiert werden.

Weiter will der Bundesrat mit Verordnungsbestimmungen Manipulationen bei Sportwettkämpfen bekämpfen. Die Geldspielverordnung schreibt hier vor, dass Wetten bei Ereignissen nicht angeboten werden dürfen, wenn ein erhöhtes Risiko von Manipulation besteht.