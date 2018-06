Am gestrigen Eröffnungsabend trat in Rapperswil Philipp Fankhauser auf ... (Bild: Manuela Matt)

Pulsierendes Musikspektakel mitten in der Rapperswiler Altstadt: Das Blues’n’Jazz ist gestern bei angenehmem Wetter losgegangen. Das Festival feiert heuer das 20-jährige Bestehen und konnte am Freitag mit einigen grossen Namen aufwarten. Allen voran das Funk-Soul-Disco-Kollektiv Al McKay’s Earth Wind & Fire Experience, das die Hits der grossen Band um den verstorbenen Maurice White auf die Bühne brachte. Mit Philipp Fankhauser blueste zudem ein grosser Name aus der Schweizer Musikuniversum in der Altstadt. Und schliesslich lockte auch Lokalmatador Levin viel Publikum zu seiner Show.

Am Samstag geht’s weiter mit Star-Saxerin Candy Dulfer als Headlinerin. Walter Trout und Big Daddy Wilson bringen echten US-Blues nach Rapperswil. Und die Band Goes Wild mit dem Dürntner Bluespapst Larry Schmuki hievt gar eine Note Oberland an den Obersee.