Auch an der kommenden Ausgabe des Züri Fäschts vom 5. bis 7. Juli 2019 dürfte der öffentliche Verkehr die beste Wahl für die schnelle und sichere An- und Rückreise sein. Vor allem am Abend und in der Nacht wird dafür ein enormes Zusatzangebot an Zügen, Trams und Bussen zur Verfügung stehen. Fahrgäste, die am Züri Fäscht ab 1 Uhr mit dem Nachtnetz fahren, müssen wie in allen übrigen Nächten mit Nachtnetzangebot einen Zuschlag lösen. Dieser kostet 5 Franken und muss zusätzlich zu einem gültigen ÖV-Ticket gekauft werden.

50 Rappen weniger fürs Getränk

Das Nachtnetz des ZVV muss seit seiner Einführung im Jahr 2002 gemäss politischem Auftrag des Zürcher Kantonsrats kostendeckend betrieben werden. Dafür braucht es den Nachtzuschlag. Für die Kosten des Nachtnetzes am Züri Fäscht sollen nicht sämtliche Festbesuchenden über Getränkezuschläge oder die Steuerzahlenden aufkommen, sondern jene, die das ÖV-Nachtangebot tatsächlich nutzen.

Im Gegenzug werden die Getränkepreise wieder um 50 Rappen gesenkt. Die Organisatoren des Züri Fäschts und der ZVV sind überzeugt, dass dies eine faire, pragmatische und sinnvolle Regelung ist, die auch die politischen Rahmenbedingungen zur Finanzierung des ÖV-Nachtnetzes berücksichtigt.

Vertrieb stellt eine grosse Herausforderung dar

Die flächendeckende Erhebung des Nachtzuschlages bleibt aufgrund der grossen Menschenmassen allgemein und des grossen Andrangs zu Spitzenzeiten an neuralgischen Punkten eine Herausforderung.

Das Züri Fäscht und der ZVV sind bestrebt, möglichst alle Festbesuchenden auf die Regelung hinzuweisen und über die zahlreichen Bezugsmöglichkeiten des Nachtzuschlags zu informieren. Gleichzeitig unterstützt das Züri Fäscht den Verkauf von Nachtzuschlägen beispielsweise mit mobilen Verkaufsständen und Durchsagen. (zo)