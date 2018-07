CVP-Regierungsrätin Silvia Steiner suchte in Egg den Bezug zur Gemeinde und baute in ihre Rede einen Witz ein. (Archivfoto: Nick Soland)

Bundesrat Ueli Maurer vor einem Jahr an der 1.-August-Feier in Seegräben. Er mahnte die Bevölkerung, nicht zu bescheiden und bequem zu sein. (Archivfoto: Seraina Boner)

Sie wollen nicht nur Gratulanten sein, sondern ein Ausrufezeichen setzen – die Redner an den Bundesfeiern in der Region. Die meisten von ihnen werden die Tage vor dem Festakt wohl nervös an den Fingernägel kauend und nach mitreissenden Formulierungen suchend verbracht haben. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass das Beschwören der traditionellen Werte ein beliebtes Stilmittel ist.

1. Tradition hochleben lassen

Letztes Jahr referierte in Illnau-Effretikon – beziehungsweise in der Aussenwacht Ottikon – TV-Sportreporter Sascha Ruefer. Traditionen und Werte seien ein Anker, auf den man in unsicheren und orientierungslosen Momenten zurückgreifen könne und der einem Halt biete. «Wer Traditionen als altmodisch und nicht mehr zeitgemäss abtut, hat die Geschichte der Schweiz nicht verstanden», sprach er.

Es darf aber auch ein Blick in die Zukunft sein, wie Wetzikons Stadtpräsident Ruedi Rüfenacht (EVP) bewies, als er in seiner Rede ein mögliches Wetzikon in 30 Jahren zeichnete.

2. Der Mahnfinger

Auffallend ist: Nur wenige Ansprachen sind heiter. Am Nationalfeiertag werden verbal vor allem Probleme behandelt. Dieses Jahr dürften Anspielungen auf die Trockenperiode und auf das Verhalten von US-Präsident Donald Trump beliebt sein. Gerne wird auch der Mahnfinger gehoben – so vorgemacht vom Wernetshauser Bundesrat Ueli Maurer 2017 in Seegräben: «Unser System ist erfolgreich. Aber dieses Erbe wird immer wieder bedroht. Von aussen, aber auch von innen.» Die Bedrohung von innen bestehe aus Bequemlichkeit und allzu viel Bescheidenheit der Bevölkerung. Dagegen könne nur der Chef etwas tun, «das Volk. Also Sie alle! Rufen Sie also ab und zu kritisch dazwischen.»

3. Länge und Lautstärke

Etliche Kommunikationsexperten raten: «Je kürzer eine Rede ist, umso besser ist sie.» Eine Rede sollte höchstens drei Kernbotschaften enthalten. Damit der Festredner diese übermitteln kann, ist er darauf angewiesen, dass er von den Organisatoren ein funktionierendes Mikrophon erhält. Ebenso unterbrechen defekte Lautsprecher die Aufmerksamkeitsspanne der Zuhörer.

4. Bezug zur Gemeinde herstellen

Um die Aufmerksamkeit der Zuhörer zu gewinnen, hilft es dem Redner, wenn er einen Bezug zur Gemeinde schafft. Vorgemacht hat dies letztes Jahr Silvia Steiner in Egg. «Eigenständig, grosszügig, grün», für diese Werte stehe Egg, sagte die CVP-Regierungsrätin und Bildungsdirektorin des Kantons Zürich. Sie könne sich mit diesen Werten identifizieren, denn als Regierungsrätin sei sie eigenständig. Grosszügig, solange es nicht ums Geld gehe, und manchmal auch grün, wenn sie sich auf das Velo schwinge. Dies sorgte für Lacher im Publikum.

5. Der krönende Abschluss

Sitzen muss der Schluss der Rede – das Pünktchen auf dem i. Sascha Ruefer beispielsweise spannte clever einen Bogen: Auch die Nationalhymne sei so ein traditioneller Anker, sagte er – und schon wurde im Anschluss an seine Rede die Landeshymne gesungen.