Am Mittwoch, 9. Mai 2018, kam es erstmals in diesem Jahr in der Region verbreitet zu Gewittern. (Archivfoto: Manuel Reimann)

In der Westschweiz sinkt die Schneefallgrenze am Sonntagmorgen bis unter 1000 Meter. Im Zürcher Oberland wird es zwar auch kühler, aber nicht so schlimm. (Symbolfoto: Manuel Reimann)

Am späten Mittwochnachmittag begann es im Oberland zu rumpeln: Mehrere kleine, aber giftige Gewitterzellen zogen über die Region. Teilweise hatten sie Hagel im Gepäck. Aussergewöhnlich war die gute Sicht auf die Blitze (wir berichteten).

An Auffahrt zog dann eine Kaltfront über die Region, in deren Gefolge es zu verbreiteten Regengüssen kam. Der Freitag sieht bei einer Mixtur aus Restbewölkung, Quellwolken und Sonnenschein aber wieder ganz passabel aus. Im Flachland bleibt es bei 20 bis 23 Grad weitgehend trocken. Der Samstag bringt zuerst noch recht viel Sonnenschein und frühsommerliche Temperaturwerte von bis zu 25 Grad, am Nachmittag steigt das Schauer- und Gewitterrisiko aber wieder an.

Im Westen Schnee

Und am Sonntag erwarten die Meteorologen gar einen frostigen Gruss der Eisheiligen: In der Nacht zieht laut Meteonews aus Westen eine weitere Kaltfront heran. Es wird verbreitet nass, und die Temperaturen gehen markant zurück. Im Westen dürfte die Schneefallgrenze bereits am Sonntagmorgen teilweise bis unter 1000 Meter absinken.

Im Laufe des Sonntags zieht die Kaltfront dann weiter nach Osten. Auch zum Wochenstart bleibt es im Norden veränderlich und sehr kühl. So wie es eben an den Tagen der Eisheiligen üblich ist. (mre)