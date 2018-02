In der Nacht auf Dienstag sanken die Temperaturen deutlich in den Minusbereich. Stellenweise war es in diesem Winter noch nie so kalt. In Hintergräppelen im Kanton St. Gallen wurden in der Nacht beispielsweise -29.9 Grad gemessen. Im Raum Zürich war es mit -6 Grad zwar nicht ganz so kalt, aber trotzdem frostig.

In der eisigen Kälte kam es im Morgenverkehr um kurz kurz vor 7 Uhr auf der Forchautobahn in Richtung Zürich zu einem Selbstunfall, wie die Kantonspolizei Zürich bestätigte. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug, die Fahrbahn konnte allerdings nach kurzer Zeit wieder geräumt werden. Trotzdem stockte der Verkehr zwischen Egg und Forch.

Frontalkollision auf dem Weg nach Hombrechtikon

Bereits am Montagabend forderte der einsetzende Schneefall und die tiefen Temperaturen die Autofahrer. Um 18.40 Uhr kam es auf auf der Hombrechtikerstrasse in Rapperswil-Jona zu einer Frontalkollision. Eine 46-Jährige Autofahrerin fuhr Richtung Hombrechtikon, als ihr Auto auf der schneebedeckten Fahrbahn in einer Kurve ins Rutschen geriet. Dabei kam sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit ihrem Auto frontal mit demjenigen einer 60-Jährigen. Die 60-jährige Autofahrerin wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Spital gebracht. An beiden Autos entstand Totalschaden in der Höhe von rund 30‘000 Franken.

Gegen 19 Uhr stockte ausserdem der Verkehr auf der A52 zwischen Forch und dem Betzholzkreisel in beide Richtungen. Der Grund: Schneeglätte.

Der Stau auf der A52, eingefangen von einer Leserreporterin.

Auch die Nächte von Dienstag auf Mittwoch und von Mittwoch auf Donnerstag sollen ähnlich kalt werden, warnen die Meteorologen. Bei nassen Strassen bestehe die Gefahr von Eisglätte. Gemäss SRF Meteo könnten es stellenweise sogar die kältesten des Winters werden. (mig)