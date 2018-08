Es war ein ruhiger 1. August im Kanton Zürich. Insgesamt gab es auf Kantonsgebiet 15 Verzeigungen wegen des Feuerverbots. Über die Höhe der Bussen entscheiden die Statthalterämter.

Positive Bilanz

Bei der Kantonspolizei habe man das Feuerverbot sehr ernst genommen und beispielsweise Grillstellen gezielt kontrolliert, aber auch auf Hinweise aus der Bevölkerung reagiert, teilte die Kantonspolizei am Donnerstag auf Anfrage mit. An vielen offiziellen Grillplätzen waren die Feuerstellen abgesperrt.

Wegen des Abbrennens von Feuerwerk rückten die Einsatzkräfte zwar aus, aber es wurde niemand mehr angetroffen. Insgesamt zieht die Kantonspolizei eine positive Bilanz. Es habe auffallend wenig Verstösse gegeben.

Auch Verzeigungen in Winterthur

In einigen Zürcher Gemeinden, wie etwa in Winterthur, gilt weiterhin ein absolutes Feuerverbot. Hier sind alle offenen Feuer und das Grillieren im Freien sowie das Abbrennen von Feuerwerk verboten. Die Stadtpolizei Winterthur hat gezielt kontrolliert und es gab am 31. Juli und am 1. August ein knappes Dutzend Einsätze mit vereinzelten Verzeigungen, wie ein Mediensprecher auf Anfrage sagte. (sda)