Die Partei empfiehlt logischerweise auch ihre FDP-Frau Susanne Sieber in den Stadtrat. (Bild: zvg)

Als Schulpräsidentin wünscht sich die Partei einen Mann aus den eigenen Reihen, den neuen Jürg Schuler. Der Schulpräsident ist automatisch in den Stadtrat gewählt. (Bild: zvg)

Am 22. April haben die Wetziker Stimmbürger die sprichwörtliche Qual der Wahl. 11 Kandidaten wollen in den siebenköpfigen Stadtrat. 4 Kandidaten streiten sich um das Stadtpräsidium. Für die Schulpflege stehen 14 Kandidaten für 13 Sitze in den Startlöchern.

Die FDP empfiehlt sechs Kandidaten für den Stadtrat und fünf für die Schulpflege. Nominiert seien lauter Personen, die zum FDP-Versprechen «Wir machen Wetzikon» passten, schreibt die Partei in einer Mitteilung.

Ein besonderes Augenmerk liege auf dem Stadtpräsidium – in dieser anspruchsvollen Führungsaufgabe gelte es den Stadtrat und das Ressort Präsidiales und Kultur zu führen. Die Parteiversammlung habe alle Kandidaten für das Stadtpräsidium eingeladen, sich persönlich vorzustellen und ihre Zielsetzungen zu präsentieren. «Die Mitglieder der FDP Wetzikon fällten den Entscheid, den bisherigen Stadtpräsidenten Ruedi Rüfenacht (EVP) zu unterstützen – mit grosser Mehrheit.»

FDP nominiert weiteren Schulpflege-Kandidaten

Die FDP empfiehlt zudem die beiden eigenen Kandidaten Susanne Sieber für den Stadtrat und Jürg Schuler neu als Schulpräsident. Bei einer Wahl würde er automatisch auch zum Stadtrat gehören. Weiter wünscht sich die Partei Remo Vogel (CVP) und die SVP-Männer Henry Vettiger und Marco Martino in den Stadtrat – alle drei Bisherige.

Die Schulpflege der Schule Wetzikon umfasst 13 Mitglieder inklusive Präsidenten. Die FDP nominiert mit Michael H. Hirzel einen weiteren Kandidaten für die Schulpflege der neuen Schule Wetzikon. Ausserdem setzt die Partei auf die bisherige Primarschulpflegerin Anita Meli und die zwei ebenfalls bisherigen Sekundarschulpfleger Annamaria Scuteri und Sven Zollinger.