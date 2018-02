«Die Eiskönigin – Völlig unverfroren», einer der erfolgreichsten Animationsfilme aller Zeiten, erobert die Konzerthallen. Das zauberhafte Märchen aus dem Hause Disney punktete 2014 bei der ­Oscar-Verleihung und erhielt die begehrte Trophäe in den Kategorien «Bester Animationsfilm» und «Bester Filmsong» («Let It Go»). Am Freitag, 23. März, wird «Disney in Concert: Die Eiskönigin» nun erstmals in der Schweiz im Hallenstadion Zürich zu erleben sein.

Musikalische Meisterleistung

Unter der Leitung des international renommierten und preisgekrönten Dirigenten, Arrangeurs und Disney-Experten Gottfried Rabl bringt das Max Steiner Orchester die ergreifende Musik gemeinsam mit den «Neuen Wiener Stimmen» sowie Gesangssolisten für die Hauptfiguren live zur Aufführung, während auf einer grossen Leinwand der komplette Film in deutscher Sprache zu sehen ist. Das Publikum in Zürich kann sich auf ein überwältigendes Erlebnis für alle Sinne freuen.

Eisiges Abenteuer

Der durch Hans Christian Andersens Märchen inspirierte Animationsfilm aus dem Jahr 2013 erzählt die Geschichte der furcht­losen Königstochter Anna. Nachdem das ganze Königreich Arendelle in eine eisige Winterwelt verzaubert wurde, begibt sie sich auf den Weg, ihre Heimat aus dem Griff ihrer Schwester, der Eiskönigin Elsa, zu befreien. In einem Wettlauf gegen die Zeit ringt sie mit den Naturelementen, geheimnisvollen Trollen, finsteren Intrigen und magischen Hindernissen, bevor sie und ihre Schwester Elsa wieder vereint sind und der böse Zauber gebannt werden kann.

Grosser Klang für grosses Kino

Die Musiker bestechen durch eine versierte Spieltechnik, die jeden einzelnen Bogenstrich, jeden Paukenschlag präzise auf die Leinwand abzustimmen versteht. Das Orchester hat sich 2017 bei «Disney in Concert: Die Eiskönigin» in der Wiener Stadthalle als Experten für den perfekten Disney-Sound bewiesen.

Mit Gottfried Rabl steht diesem frischen Klangkörper ein international renommierter, preisgekrönter Dirigent mit grosser Erfahrung bei Disney-Filmkonzerten vor. An der Spitze des Max Steiner Orchesters haucht er dem Disney-Animationsfilm «Die Eiskönigin - Völlig unverfroren» am Freitag, 23. März, um 19 Uhr im Hallenstadion Zürich musikalisches Leben ein.

Die wichtigsten Informationen: «Disney in Concert: Die Eiskönigin»

Hallenstadion Zürich: Freitag, 23. März; 19 Uhr

Tickets sind zwischen 68 und 118 Franken erhältlich

Vorverkauf Schweiz: ticketcorner.ch

Alle weiteren Informationen: musical.ch/eiskoenigin