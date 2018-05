Und plötzlich steht man auf einer «schwarzen Liste» eines deutschen Satirikers, der dem rechten Hass in den Internetkommentarspalten den Kampf angesagt hat und in wenigen Tagen um die 50‘000 Mitglieder für seine Satireaktion gewinnen konnte. Jan Böhmermann und sein Team werfen den beiden Lokalpolitikern Silvio Foiera (EDU) aus Uster und René Truninger (SVP) aus Illnau-Effretikon «rechte Hetze» im Internet vor.

Dies, weil sie gemäss Böhmermanns Definition mindestens zehn anderen Profilen aus dem rechten Spektrum folgen und von denen zurückverfolgt werden.

Eine kurze Klammerbemerkung zur Satireaktion: Sie ist ein kluger Schachzug, der gegen das deutsche rechtsextreme Onlineforum Reconquista Germanica gerichtet ist und dessen Betreibern genial den Spiegel vorhält. Auch hervorzuheben ist, dass dadurch öffentlich über die vielen Hasskommentare im Netz diskutiert wird.

Problematisch ist, dass Böhmermann und sein Team die Regeln, wer an den Pranger gestellt wird, offenbar selber definieren. Und die Dynamik, die das Projekt angenommen hat, erinnert an den verfilmten Roman «die Welle», der von einem Unterrichtsversuch handelt, der aus dem Ruder lief. Zudem wird der gut gemeinte Hashtag mittlerweile auch von einigen Rechtsextremen verwendet.

Was die Satireaktion aber eindrücklich und einmal mehr vor Augen führt: Nutzer von Sozialen Netzwerken sollen bei Likes, Retweets und Freundschaftsanfragen nie kopflos handeln. Da sollte das Beispiel eines ehemaligen Rütner SVP-Mitglieds Warnung genug sein. Der Mann hatte im Januar 2017 eine bearbeitete Szene aus dem Film «300» auf Facebook publiziert. «Ich bin von Afrika hierhergekommen, ich brauche jetzt Asyl», wurde einem dunkelhäutigen Schauspieler in den Mund gelegt. Daraufhin entgegnet sein Gegenüber: «Asyl? Aber sicher nicht in Bubikon, du Scheiss-Neger.»

Die Entschuldigung des Rütners («Ich habe offenbar ein als rein privat gedachtes Video, das als rassistisch aufgefasst werden kann, öffentlich gepostet.») half nicht – seine Karriere ist ruiniert.