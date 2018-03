Die App Fairtiq bewirbt sich als «einfachste Fahrkarte der Schweiz» und funktioniert nach dem sogenannten Check-In/ Check-Out-Prinzip. Vor der Fahrt checkt der Fahrgast mittels Klick in der App ein und hat ein gültiges Ticket für den ÖV. Mittels Standortlokalisierung wird der Reiseweg aufgezeichnet. Nach dem Ende der Fahrt muss wieder ausgecheckt werden und die Reise wird automatisch mit dem günstigsten Ticket verrechnet.

Bisher mussten die Nutzer wissen, in welchen Gebieten Fairtiq gültig ist, denn Fahrten über die Grenzen einzelner Tarifverbünde hinaus waren nicht möglich. Nun haben die Herausgeber ihre App weiterentwickelt, so dass Fahrten in der gesamten Schweiz gemacht werden können. Fairtiq kann auf dem Streckennetz des Generalabos genutzt werden - derzeit noch ohne Schiffe.



So funktionierts: (Video: Youtube)

Was ist Fairtiq? Fairtiq ist eine Ticketing-App für den öffentlichen Verkehr, die nach dem Check-In/Check-Out-Prinzip (CICO) funktioniert. Gemäss Angaben der Hersteller ist sie die zurzeit am meisten genutzte CICO-Ticketing-App in der Schweiz. Bisher wurde die App von mehr als 85‘000 ÖV-Nutzern auf dem Smartphone installiert. Fairtiq wird aktuell monatlich für gegen 100’000 Fahrten genutzt und ist verfügbar für das iPhone, die Apple Watch und Android-Mobiltelefone.

Mehr Infos auf www.fairtiq.ch

«Unser Ziel war, das Lösen eines Billetts so einfach wie nur möglich zu machen»

Gian-Mattia Schucan, CEO und Gründer der Fairtiq AG, Sie haben die Ticket-App Fairtiq entwickelt. Gibt es nicht schon genügend andere Möglichkeiten, ein Billett zu lösen?

Unser Ziel bei der Entwicklung von Fairtiq war und ist, das Lösen eines Billetts für den öV so einfach wie nur möglich zu machen. Die Alternativen - der Billettautomat oder die bisherigen Ticket-Apps - setzen alle voraus, dass man sich mit Technik und mit der komplizierten Tarifwelt auskennt. Deshalb haben wir eine Lösung entwickelt, die den Fahrgästen mit nur einem Klick das richtige Ticket verrechnet.

Wer soll die App nutzen?

Wir wollen den Zugang zum ÖV für alle erleichtern. Das Einfachste ist und bleibt natürlich ein GA, für alle anderen ist es aber aufwändig, ein Ticket zu lösen. Der durchschnittliche «Fairtiq»-Kunde ist 46 Jahre alt, wobei wir sowohl Kinder wie auch Personen weit über 70 zu den Nutzern zählen dürfen.

«Unser Prinzip ist, nur jene Daten zu nutzen, die zwingend notwendig sind: Die Handynummer, das Zahlungsmittel und die Bewegungsdaten.» Gian-Mattia Schucan, CEO der Fairtiq AG

Im Ausland gibt es schon seit Jahren Systeme, die mit Chipkarten genau so funktionieren, wie dies Fairtiq macht. Weshalb in der Schweiz nicht?

Die SBB haben bereits Ende der 1990er-Jahre versucht, die Chipkartenlösung «EasyRide» einzuführen. Das Projekt ist aber schlussendlich an seinen hohen Kosten gescheitert. Eine flächendeckende Einführung bei sämtlichen Schweizer Bahn- und Busbetrieben hätte rund 600 Millionen Franken gekostet. Und die Umsetzung hätte zehn Jahre gebraucht: 11'000 Bahnwagen und unzählige Busse hätten mit Lesegeräten ausgerüstet werden müssen. 2011 wurde die Idee wieder aufgenommen: Laut einer Studie betrugen die Kosten dannzumal immer noch 300 Millionen Franken.

Was machen Sie besser?

Flächendeckende Um- und Einbauten an Infrastruktur und in Transportmitteln machen ein System extrem teuer. Unser Ansatz ist, komplett darauf zu verzichten und alles mittels Smartphones zu machen. Nur darum war diese rasche Ausbreitung auf die ganze Schweiz überhaupt möglich.

Und der Datenschutz?

Die Lokalisierung während der Fahrt ist notwendig, sonst kann das System nicht funktionieren. Unser Prinzip ist, nur jene Daten zu nutzen, die zwingend notwendig sind: Die Handynummer, das Zahlungsmittel und die Bewegungsdaten, so dass die Reise berechnet werden kann. Um die Nutzung komfortabel zu machen, wird automatisch eine Erinnerung gesandt, wenn der Check-Out am Ende der Reise vergessen wird. Dafür werden die Sensoren in Smartphones genutzt. Die Tarifbestimmungen verlangen zudem die Angabe von Name und Geburtsdatum. Bei der Nutzung der Daten sind wir aber strikt: sie werden nicht weitergegeben. Diese Daten speichern wir für ein Jahr, damit der Kunde reklamieren kann, falls mal was nicht stimmen sollte. Anschliessend werden sie automatisch vollständig anonymisiert.

Diverse Transportunternehmen arbeiten an ähnlichen Lösungen. Wird nicht Geld verschwendet, wenn lauter Einzelkämpfer unterwegs sind?

Ohne Wettbewerb wären wir noch weit davon entfernt, wo wir heute sind. Die Konkurrenz dient also dem Kunden. Hinter Fairtiq stehen derzeit 21 Transportunternehmen. Eine Lösung, die von allen 200 Transportunternehmen der Schweiz gemeinsam entwickelt worden wäre, hätte kaum so schnell und günstig umgesetzt werden können.

Wie sieht Ihrer Meinung nach die Zukunft der ÖV-Billette aus?

Technisch wird es mittelfristig darauf hinauslaufen, dass die gefahrenen Strecken automatisch erfasst werden, ohne dass ein Check-In oder Check-Out notwendig ist. Dies nennt sich Be-In/Be-Out. Zurzeit ist dies nur mit Hardware in den Fahrzeugen möglich und wurde weltweit noch nie flächendeckend umgesetzt. Wir glauben, dass das irgendwann auch mit unserer Technik machbar sein wird.

(eka)